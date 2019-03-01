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صور.. محافظ الشرقية يشهد انطلاق حملة 100 مليون صحة

الجمعة، 01 مارس 2019 11:47 ص
صور.. محافظ الشرقية يشهد انطلاق حملة 100 مليون صحة جانب من الحملة
الشرقية – إيمان مهنى
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شهد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، انطلاق حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية "ضغط – سكر – سمنة"، ذلك من داخل مسجد الفتح بالزقازيق، ومطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الأرثوذكس، كنيسة السيدة العذراء مريم وماريوحنا، وأيضا مستشفى الزقازيق العام ومكتب صحة ثان الزقازيق، ونادى الشرقية، ومستشفى المبرة، بحضور الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة وقيادات المحافظة.

وتابع المحافظ عددا من منشآت الطيبة للتأكد من انتظام الحملة واستقبالها للمواطنين لتوقيع الفحوصات الطيبة، موضحا أنه تم تجهيز 341 منشأة طبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لإجراء المسح الطبى على 4 ملايين و259 ألفا و931 مواطنا.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية الصحة والإدارات الصحية التابعة لها وتوفير المناخ المناسب أمام الفرق الطبية المشاركة فى تنفيذ الحملة والبالغ عددها 1365 فرقة منها 682 فرقة ثابتة و683 فرقة متحركة وتتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لاستقبال المواطنين من الجنسين بداية من سن 18 عاماً لتسجيل بياناتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المديرية خصصت وحدات الرعاية الحرجة والمستشفيات ومراكز طب الأسرة والوحدات الصحية وسيارات العيادات المتنقلة التى تجوب أنحاء المحافظة لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، مشيراً إلى استمرار عمل الحملة على مدار اليوم من خلال فريق طبى بالفترة الطباحية من التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً وفريق طبى للفترة المسائية من الثالثة عصراً حتى الساعة التاسعة مساء للوصول إلى جميع المواطنين المستهدف إجراء المسح الطبى لهم للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية، وأن الأشخاص المستهدفين هم جميع المواطنين بالمحافظة الذين يبلغ عمرهم 18 سنة فأكثر، ويتم إجراء الفحوصات والكشف الطبى من خلال تقديم بطاقة الرقم القومى فقط، وأنها فرصة لجميع المواطنين للاطمئنان على صحتهم بالإضافة إلى علاج المصابين بدون أى مقابل.

 

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