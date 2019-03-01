صور.. توافد المواطنين على مستشفيات الغربية لبدء فحوصات "100 مليون صحة"

الغربية - محمد طارق

شهدت مستشفيات ونقاط الفحص التابعة للفحص الطبى الخاصة بحملة 100 مليون صحة بمحافظة الغربية، منذ التاسعة صباحا بدء إقبال المواطنين للإجراءات الفحص اللازم والكشف الطبى .

وقال الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه يتابع لحظة بلحظة عمل النقاط الطبية بمختلف مناطق تواجدها، للتأكد على وصول الخدمة لكل مواطنى المحافظة.

الجدير بالذكر أن المبادرة تستهدف المسح الطبى لـ3376735 مواطنا لاكتشاف المصابين بفيروس سى والأمراض غير السارية كالسكر وارتفاع ضغط الدم والسمنة داخل 366 مقرا بدلاً من 301 مقرا وتزويدهم بكل خدمات الاتصالات والإنترنت، ويقوم بتنفيذها 1081 فرقة طبية ثابتة ومتحركة يعملون على فترتين " الفترة الأولى من 9 صباحاً وحتى 3 مساءً والفترة الثانية من 3 مساءً وحتى 9 مساءً "