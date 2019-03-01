صور.. انهيار منجم ذهب فى إندونيسيا و استمرار استخراج جثث الضحايا من داخله

كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

تمكن رجال الحماية المدنية من استخراج ضحايا انهيار منجم للذهب فى إندونيسيا، والذى راح ضحيته عددا من العمال واحتجاز العشرات بداخله .

وقال مسئول إندونيسى، إن عشرات من عمال منجم ذهب غير مرخص، دفنوا بعد انهيار المنجم الذى كانوا يعملون به فى جزيرة سولاويسى فى إندونيسيا.

وعثر على شخص ميت وتم إنقاذ 14 آخرين لكن بعد إصابتهم بجروح عقب الحادث فى منطقة بولانج موجوندو فى سولاويسى الشمالية، حسبما ذكر عبد المعين بابوتونجان، الرئيس المحلى لوكالة الحماية المدنيةـ ولا يزال البحث جاريا عن حوالى 45 شخصا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال بابوتونجان: "نعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة"، ويقع المنجم على بعد حوالى ثلاثة آلاف كيلومتر شمال غربى العاصمة جاكرتا، يشار إلى أن الحوادث المميتة فى مناجم الذهب غير المرخصة شائعة فى إندونيسيا.



استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب



استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب



استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب



استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب



استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب



استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب