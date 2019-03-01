video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 03:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. انهيار منجم ذهب فى إندونيسيا و استمرار استخراج جثث الضحايا من داخله

الجمعة، 01 مارس 2019 03:00 ص
صور.. انهيار منجم ذهب فى إندونيسيا و استمرار استخراج جثث الضحايا من داخله استخراج جثث الضحايا من داخل منجم الذهب
كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز
إضافة تعليق

تمكن رجال الحماية المدنية من استخراج ضحايا انهيار منجم للذهب فى إندونيسيا، والذى راح ضحيته عددا من العمال واحتجاز العشرات بداخله .

وقال مسئول إندونيسى، إن عشرات من عمال منجم ذهب غير مرخص، دفنوا بعد انهيار المنجم الذى كانوا يعملون به فى جزيرة سولاويسى فى إندونيسيا.

وعثر على شخص ميت وتم إنقاذ 14 آخرين لكن بعد إصابتهم بجروح عقب الحادث فى منطقة بولانج موجوندو فى سولاويسى الشمالية، حسبما ذكر عبد المعين بابوتونجان، الرئيس المحلى لوكالة الحماية المدنيةـ ولا يزال البحث جاريا عن حوالى 45 شخصا محاصرين تحت الأنقاض.

وقال بابوتونجان: "نعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة"، ويقع المنجم على بعد حوالى ثلاثة آلاف كيلومتر شمال غربى العاصمة جاكرتا، يشار إلى أن الحوادث المميتة فى مناجم الذهب غير المرخصة شائعة فى إندونيسيا.

استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب (1)
استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب

 

استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب (2)
استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب

 

استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب (3)
استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب

 

استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب (4)
استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب 

 

استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب (5)
استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب 

 

استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب (6)
استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب 

 

استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب (7)
استخراج جثث ضحايا انهيار منجم للذهب

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع قتلى انهيار منجم ذهب بإندونيسيا إلى 4 أشخاص

إندونيسيا: مقتل 3 على الأقل ومخاوف بشأن 60 آخرين إثر انهيار منجم

انهيار منجم ذهب

إندونيسيا

أخبار إندونيسيا

جثث الضحايا




لا تفوتك
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة