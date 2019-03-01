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صور.. انهيار جزئى لعقار وسط الإسكندرية دون إصابات

الجمعة، 01 مارس 2019 03:24 م
صور.. انهيار جزئى لعقار وسط الإسكندرية دون إصابات العقار المنهار
الإسكندرية – أسماء على بدر
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انهارت أجزاء من عقار قديم مكون من 5 طوابق بشارع بورسعيد بحى وسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، دون حدوث إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة.

ورد بلاغ لغرفة لمديرية أمن الإسكندرية تفيد بسقوط أسقف العقار رقم 115 بشارع بورسعيد، وانتقل مسئولو حى وسط وقوات الحماية المدنية لموقع البلاغ.

وتبين من المعاينة أن العقار مكون من طابق أرضى و4 طوابق علوية، وسقوط سقف حجرة بالطابق الخامس على الطوابق السفلى حتى الطابق الثانى، دون حدوث إصابات.

كما تبين أن العقار صادر له قرار ترميم لم ينفذ من قبل المالك، وجارى عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لإصدار قرار جديد بشأنه.

 

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