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صور.. الشباب والرياضة بدمياط تنظم مسابقة أقوى رجل بقرية طبل

الجمعة، 01 مارس 2019 08:55 م
صور.. الشباب والرياضة بدمياط تنظم مسابقة أقوى رجل بقرية طبل
دمياط معتز الشربينى
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نظمت مديرية الشباب والرياضة بدمياط فاعليات مسابقة أقوى رجل بقرية طبل اليوم الجمعة والتى نظمتها إدارة الرياضة بالمديرية فى الألعاب الأتية: - ( دفع الكرة الطبية ابعد مسافة ممكنه / تتابع نقل الاجولة مسافة 20 م فى اقل زمن ممكن، شقلبة إطار لودر مسافة 20 م فى اقل زمن ممكن، جر عربة مسافة 20 م

 

وتهدف المسابقة إلى احياء الألعاب الشعبية داخل القرى ورفع روح القوة والتنافس بين الشباب تحت إشراف عبده الشعراوى مدير إدارة الرياضة ووزعت الجوائز المالية على الفائزين من الأول حتى التاسع بواقع:

المركز الأول 400 جنيه، المركز الثانى 300 جنيه، المركز الثالث 200 جنيه

المركز الرابع 100 جنيه، ومن المركز الخامس حتى التاسع 50 جنيها

المسابقة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و الدكتورة / منال عوض محافظ دمياط بإشراف محمود ابو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط

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