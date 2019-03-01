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صور.. التوسع فى الرى بالتنقيط بأسوان.. المزارعين: تساهم في زيادة اللإنتاجية

الجمعة، 01 مارس 2019 06:00 ص
صور.. التوسع فى الرى بالتنقيط بأسوان.. المزارعين: تساهم في زيادة اللإنتاجية التوسع فى الرى بالتنقيط بأسوان
أسوان - صلاح المسن
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تعمل الدولة جاهدة متمثلة فى الحكومة من أجل الحفاظ على المياه ومواجهة الفاقد وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة ، ورفع الوعى لدى المزارعين ، من جهتها  تنفذ مديرية الرى بأسوان برامج توعوية للمزارعين للتوجه لنظام الرى بالتنقيط أو بالرش لتغيير منظومة الرى بالغمر إلى الرى الحديث لكن لا تزال المساحات المعتمدة على الرى الحديث محدودة مقارنة بالرى المطور . 

وبداية يقول عبد الله عربى  من مزارعى أسوان ، أنه يناشد بتكثيف الندوات التوعوية لترشيد إستهلاك المياه  واستخدام نظام الرى بالتنقيط لرى قصب السكر ذلك المحصول اللإستراتيجى الرئيسى بالمحافظة لخفض تكلفة الإنتاج ، فضلاً عن زراعة الخضروات وبقية المحاصيل والحبوب بأنظمة الرى الحديثة  .

ويشاركه الرأى  شريف عبده "من مزارعى أسوان ضرورة التوسع فى نظم الرى الحديث خاصة أنه يحقق عائدات وفيرة  مناشداً بتغطية المساقى و الترع الفرعية ودعم الزراعات التى تعتمد على الرى الحديث بهدف الحد من الإستهلاك الزائد من مياه الرى والحد من  الرى بالغمر  لتوفير مئات الأمتار المكعبة لتمكننا  من التوسع فى المساحات المزروعة و توفير إحتياجات الزراعات من مياه الرى ، ولإستصلاح أراضى صحراوية جديدة  بالتوازى مع نشر ثقافة توفير مياه الرى ، وعمل مسابقات تنافسية  للمزارعين لحثهم على  على الأخذ بنظام الرى بالتنقيط بأراضيهم الزراعية.

ويقول سيد أبو بكر من مزارعى أسوان ، أن هناك الكثير من الأساليب التقليدية فى الرى والزراعة يجب أن تغير للأفضل ، مؤكداً على ضرورة توجه المزارعين لأسلوب الرى المطور وترشيد الإستهلاك للحفاظ على المياه مضيفاُ  أن الإنتاجية لن تنخفض بل قد تتزايد  مع الرى الحديث، ولكن المزارع يحتاج الى التقنية الازمة  حيث أن شبكات الرى بالتنقيط تحتاج لمبالغ مالية لإنشائها مناشداً  الجهات المختصة بتنفيذ مشاريع الرى المطور  وتعميمها على مستوى المحافظة .

فيما يشاركه الرأى أحمد القاضى من مزارعى أسوان ، أن نظام الرى بالتنقيط يوفر الوقت والجهد فضلاً عن مساهمة نظام الرى بالتنقيط فى الحد من الإستهلاك الزائد لمياه الرى . وإستهلاك كميات وقود لرفع المياه وضخها للأراضى الزراعية ،  وغير ذلك من المزايا العديدة ولكن الزراعات الحالية بمحافظة أسوان التى تعتمد على الرى بالتنقيط لا تزال للأسف  محدودة .

فى نفس السياق تنفذ مديرية الرى بأسوان والإدارة العامة للتوجيه المائى ندوات توعية على مستوى مراكز المحافظة لترشيد مياه الرى وذلك بالاشتراك مع روابط الرى  بهندسات الرى  بأنحاء مراكز محافظة أسوان، بالتوازى مع تطوير نظم الرى  لتعظيم الإستفادة من مياه الرى.

 

 

التوسع فى الرى بالتنقيط بأسوان (2)
 
التوسع فى الرى بالتنقيط بأسوان (3)
 
التوسع فى الرى بالتنقيط بأسوان (4)
 
التوسع فى الرى بالتنقيط بأسوان (5)
 
التوسع فى الرى بالتنقيط بأسوان (6)
 
التوسع فى الرى بالتنقيط بأسوان (7)
 
التوسع فى الرى بالتنقيط بأسوان (1)
 

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