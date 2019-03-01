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صور.. إقبال متزايد على مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد

الجمعة، 01 مارس 2019 12:18 م
صور.. إقبال متزايد على مبادرة 100 مليون صحة بالوادى الجديد جانب من الحملة
الوادى الجديد-ماهر أبو نور
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بدأت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد فى تنفيذ فعاليات مبادرة 100 مليون صحة والتى أطلقها السيد رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية (السكر – الضغط – السمنة) والتى ستنتهى فى 30 إبريل 2019 حيث تستهدف المبادرة الوصول إلى 172631 مواطنا من سكان المحافظة إضافة إلى المواطنين الوافدين من محافظات أخري، سيتم تغطيتهم جميعا من خلال 84 فرقة عمل ثابتة ومتحركة على مستوى مراكز المحافظة والقرى التابعة لها.

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إنه سيتم البدء باستهداف التجمعات ذات الكثافة العددية كدواوين عموم المصالح الحكومية ومراكز الشباب والمساجد والكنائس والسجون وغيرها من التجمعات، وذلك لتحقيق أكبر عدد من المستهدف والذى يبلغ إجمالية.

وأضاف الزملوط، أنه تم توفير وسائل انتقال للسادة كبار السن والمعاقين والمواطنين فى القرى البعيدة لنقلهم إلى أقرب مكان فريق عمل وعودتهم مرة أخري، وذلك بهدف التيسير على المواطنين للكشف والاطمئنان على صحتهم وعلاجهم بالمجان.

 

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