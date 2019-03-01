صور.. إقبال المواطنين على الكشف فى مبادرة 100 مليون صحة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

شهدت قرية بلجاى التابعة لمركز المنصورة، إقبالا كبيرا فى اليوم الأول من المواطنين على الوحدة الصحية بالقرية، لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى 100 مليون صحة، للكشف على فيروس سى والأمراض غير السارية.

وشهدت الوحدة ازدحاما يؤكد تجاوب المواطنين مع هذه المبادرة غير المسبوقة، والتى تعد إنجازا حقيقيا يشهده كل مواطن مصرى، والتى تؤكد على وعى المواطنين بضرورة الحفاظ على الصحة، هو ما تعمل الدولة على تحقيقه، باعتباره هدفا قوميا، واعتبار أن المواطن الثروة الحقيقيه التى تملكها مصر، وهذا ما أكده الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، خلال زيارته للوحدة الصحية لقرية بلجاى، مضيفا أن هذا الإقبال شىء مفرح ويؤكد أننا نسير فى الطريق الصحيح.

وطلب شاروبيم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية تنظيم العمل بالوحدة وزيادة أطقم العاملين بالمبادرة لمواكبة الإقبال الكبير من المواطنين، ولإجراء الفحوصات بسرعة، حتى لا يتم إرهاق المواطنين.















































