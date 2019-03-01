صحة القليوبية: تخطينا المستهدفين بنسبة 100.6% بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال

أكد الدكتور حمدى الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الفرق الطبية المشاركة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمحافظة انتهت من تطعيم 1113138 طفل بنسبة 100.6% من الأطفال المستهدفين والذى يبلغ 1107022 طفلا بالقليوبية، والتى بدأت 24 فبراير الجاري، واستمرت لمدة 4 أيام، وانتهت أمس الأربعاء.

وأضاف "الطباخ" فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن التطعيم استهدف جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، مشيرة إلى أن الحملة استهدف 1107022 طفلا بالقليوبية، من خلال 375 فريقا ثابتا بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، و1923 فريقا متحركا، بإجمالى 2298 فريقا طبيا، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وأشار وكيل صحة القليوبية، أنه بلغ إجمالى عدد المشرفين على الحملة 781 مشرفا تنوع ما بين "ملاصق، إدارة، مديرية"، لافتا إلى أن الفرق الطبية ستعمل على مدار الأيام الأربعة من الثأمنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتتنقل من منزل إلى منزل بالأرياف، مع وجود فرق متحركة بالمدن لضمان الوصول إلى المستهدف بالكامل.