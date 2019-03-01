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سقوط زعيم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بمنطقة النزهة

الجمعة، 01 مارس 2019 01:46 م
سقوط زعيم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بمنطقة النزهة حبس - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال المباحث بقسم شرطة النزهة ، فى القبض على زعيم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل  بإسلوب "كسر كالون الباب"، و أخطر اللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة بالواقعة.
 
 
تلقى قسم شرطة النزهة  بلاغا من "نجوى .ح".،  72  سنة، "ربة منزل" - مقيمة دائرة القسم.،  بأنها عقب عودتها من السفر إكتشفت كسر كالون الشقة سكنها وسرقة (مشغولات ذهبية - طبنجة مرخصة خاصة بزوجها)،  ولم تتهم أو تشتبه فى أحد.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أنها حيازة  أيمن .ع، 52 سنة، "عاطل" ومقيم قسم شرطة الهرم ، والسابق إتهامه فى 11 قضية آخرهم قضية "سرقة مساكن" وأنه وراء إرتكاب الواقعة.
 
عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبحوزته الأدوات المستخدمة فى وهى عبارة عن (6 مفتاح إنجليزى- مفتاح سوستة- أجنة حديدية).
 
بمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بتكوينه تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بإسلوب "كسر كالون الباب" بالاشتراك مع   "طارق .ح.ع" 51 "عاطل" ومقيم دائرة قسم شرطة الهرم ، وله محل إقامة أخر ـ دائرة قسم شرطة السيدة زينب "جارى ضبطه"، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، كما تم ضبط (3 شاشة - جهاز كمبيوتر "لاب توب" - 2 دفاية- 2 جهاز رسيفر- جهاز تابلت - مكواة- 2 سماعة صغيرة -سماعة كبيرة - 2 كاميرا - 15 ساعة يد- 5 هواتف محمولة- كاميرا مراقبة- 5 نظارات - مجموعة من الإكسسوارات الحريمى).
 
أقر أن جميعها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات وإتهمته والهارب بالسرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة
 
 
 
 
 

 


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