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رياح مثيرة للأتربة على معظم أنحاء السعودية وسط انعدام محدود للرؤية

الجمعة، 01 مارس 2019 09:05 ص
رياح مثيرة للأتربة على معظم أنحاء السعودية وسط انعدام محدود للرؤية طقس
وكالات الأنباء
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية فى تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة و الغبار و التى تسبب فى تكوّن عواصف ترابية تؤدى إلى شبه انعدام فى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض و الشرقية يصاحب ذلك انخفاض فى درجات الحرارة ومن ثم يصل تأثير ذلك إلى منطقة نجران، وسماء غائمة جزئيًا على شمال غرب وغرب المملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

 


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