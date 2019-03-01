رحلة "أحمد وسماح" تقترب من قفص محكمة الجنايات.. تعرف على السبب

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة بإحالة عاطل وفتاة إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بعد القبض عليهما وبحوزتهما كمية من الأستروكس والأقراص المخدرة بمنطقة القطامية.

بدأت القضية باشتباه رجال مباحث قسم شرطة بدر، فى شاب وفتاة وبفحصهما تبين أنهما "سماح.م.ع" 31 سنة، سبق اتهامها فى 8 قضايا آخرها "حيازة مخدرات"، و"أحمد.س.ا" 26 سنة، سبق اتهامه فى 3 قضايا آخرها "حيازة مخدرات".

وبتفتيش المذكورين عثر رجال المباحث بحوزتهما على كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,500 كيلو، 131 قرصا مخدرا، سلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع.