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رئيس محطة المياه ببورسعيد: انقطاع مياه الشرب بسبب انخفاض المنسوب بترعة العباسة

الجمعة، 01 مارس 2019 12:18 ص
رئيس محطة المياه ببورسعيد: انقطاع مياه الشرب بسبب انخفاض المنسوب بترعة العباسة محطة مياه الشرب
بورسعيد - محمد فرج
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أكد الدكتور كمال النحاس رئيس محطة مياه الشرب التابعة لهيئة قناة السويس ببورسعيد، خلال تصريح خاص لـ "اليوم السابع " ،أن السبب الرئيسى لإنقطاع المياه بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد يرجع لإنخفاض المنسوب بترعة العباسة مما يصعب وصول المياه إلى داخل المحطة .

ولفت أن المحطة ليس لديها مشاكل فنية تتسبب فى عدم ضخ مياه الشرب ولكنها جاهزة لإستقبال المياه العكرة حتى يتسنى لها تنقيتها ومعالجتها من خلال ترعة العباسة وخطى رافع القنطرة حتى تتمكن بالإحتياجات المطلوبة .

 وأكد  النحاس بأنه  بناء على العديد من شكاوى المواطنين بسبب تفاقم مشكلة إنقطاع مياه الشرب تم التنسيق بين هيئة قناة السويس  ومديرية الرى بالإسماعيلية والمسئولين بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمدن القناة سرعة ضخ المياه بترعة العباسة ليشعر الأهالى بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد بتحسن تدريجى  لمنسوب المياه وإحتواء الأزمة تماما خلال الساعات القادمة .


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