دواوين الوزارات.. وزير النقل المكلف بتسيير الأعمال: لا تهاون مع مقصر

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
وزراء الصحة العرب يعتمدون مبادرة السيسى "100 مليون صحة" كتجربة ناجحة
وزارة التموين:
التموين تخفض سعر اللحوم الطازجة لـ85 جنيها بدلا 90 اعتبارا من غد الجمعة
وزارة التضامن الاجتماعى:
صور.. غادة والى تزور مصابى حادث القطار بمعهد ناصر وتوجه بصرف إعانات عاجلة
وزارة الأوقاف:
وزارة الأوقاف:خطبة الجمعة بـ8 لغات أبرزها الروسية والألمانية والفرنسية
وزارة التربية والتعليم:
التعليم تستبعد مٌدرس تعدى على طالب بالضرب فى الإسكندرية
وزارة الإسكان:
"الإسكان" تنتهى من ترتيب الأولويات بعد التحديث لحاجزى الإعلان التاسع والثامن
وزارة النقل:
وزير النقل المكلف بتسيير الأعمال: لا تهاون مع مقصر.. ورفع معدل أمان السكة الحديد
وزارة الزراعة:
"الزراعة" تفحص 198 ألف طن بطاطس للتصدير طبقًا للاشتراطات الحجرية
وزارة التعليم العالى:
وزير التعليم العالى يطالب بمراجعة إجراءات الأمن والسلامة بالجامعات الخاصة
وزارة الكهرباء:
انطلاق منتدى "الطاقة النووية" بروسيا بحضور وزير الكهرباء إبريل المقبل
وزارة القوى العاملة:
القوى العاملة: 1185 عاملا تقدموا للعمل بإحدى دول الخليج
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