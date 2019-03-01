video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 01:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الجمعة 1/3/2019 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 01 مارس 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 1/3/2019 فى مصر والدول العربية حالة الطقس
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الجمعة  ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا، شديد البرودة ليلا.
 
حالة الطقس اليوم فى مصر
 
كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية. 
 
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية. 
 
الطقس فى الأردن 
 
نهاراً
 
يطرأ إرتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها دون مُعدلاتها العامة.
 ويسود طقس بارد في مختلف المناطق. مع ظهور كميات من السُحب على ارتفاعات مختلفة.
ويتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار في عدّة مناطق.
وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً تثير الغبار والأتربة في الاجزاء الصحراوية جنوب وشرق المملكة. 
 وفي خليج العقبة: 
- الرياح: شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة. 
 - حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20سم). 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية  
 
 
ليلاً
 
طقس بارد ورطب متوقع في عموم المناطق. 
 ويكون الطقس غالباً غائم مع فرصة لزخات من الأمطار على أجزاء من شمال ووسط المملكة إضافة لبعض المرتفعات الجبلية الجنوبية.
ويتشكل الضباب وغيوم ملامسة لسطح الأرض في المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 
 
الطقس فى فلسطين 
 
يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، مع بقائها دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 4 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وبارداً بوجه عام، وتبقى الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حالة الطقس اليوم الخميس 28/2/2019 فى مصر والدول العربية

حالة الطقس اليوم الأربعاء 27/2/2019 فى مصر والدول العربية

اعرف توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار بالجمهورية غدا × 10 معلومات

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة