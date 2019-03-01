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للمرة الخامسة على التوالى..

جبالى المراغى رئيسا للجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية

الجمعة، 01 مارس 2019 10:38 م
جبالى المراغى رئيسا للجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال
كتب محمود راغب
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عقدت لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل العربية اجتماعها الدورى رقم (38) استعرضت فيه تقرير اللجنة ونشاطها في الفترة الماضية.

واستأنفت اللجنة أعمالها بالجلسة الإجرائية حيث تم انتخاب هيئة مكتبها على النحو التالى:

- جبالى المراغى (مصر) رئيسا

- المهندس على صبيح على (العراق) نائبا للرئيس

- حمدى احمد (مكتب العمل العربى) مقررا.

 

كما استعرضت اللجنة في اجتماعها جدول أعمال مؤتمر العمل العربى المقرر عقده منتصف إبريل المقبل بالقاهرة مؤكدة على أهمية تفعيل الاتفاقيات العربية بشأن الحقوق والحريات النقابية لخدمة العمال العرب.

 

جدير بالذكر ان اختيار المراغى رئيسا للجنة الحريات يأتي للمرة الخامسة على التوالى.

 

 


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