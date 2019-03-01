جامعة دمنهور: إطلاق مبادرة جديدة لتنمية قدرات الطلاب وخلق شخصيات قيادية

البحيرة -ناصر جودة

أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، على ضرورة المشاركة الإيجابية فى دعم الاستفتاء على الدستور وأهمية التعديلات الدستورية الجديدة فى تحقيق الاستقرار فى البلاد ، مشيرا إلى وجود خطة متكاملة لتنظيم عدة فاعليات ثقافية وتوعوية للتعريف بالتعديلات الدستورية المقترحة باعتبارها واجب وطنى.

وأوضح رئيس جامعة دمنهور فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن مصر تتعرض لمؤامرات داخلية وخارجية عديدة بهدف نشر الفوضى وإسقاط الدولة المصرية بكافة مؤسساتها ، مضيفا أنه لابد من توحيد صفوف كافة فئات المجتمع المصرى خاصة طلاب الجامعة لمواجهة الأخطار التى تتعرض لها البلاد والتصدى للشائعات التى تستهدف خلق حالة من الارتباك و الفتن داخل المجتمع.

وشدد رئيس جامعة دمنهور على تكثيف الجهود المبذولة لرفع مستوى الخدمات التعليمية والبحث العلمى بالجامعة .

وأضاف أن هناك خطة متكاملة لمشاركة الطلاب فى عمليات التطوير داخل كافة الكليات لأنهم هم المعنيين فى الاساس بهذا الأمر سواء عن طريق الاتحادات الطلابية أو عن طريق الموقع الإليكترونى للجامعة الذى يتلقى كافة الشكاوى والاقتراحات بكل شفافية وحيادية للعمل على حلها بشكل فورى.

وعن المبادرات الجديدة التى أطلقتها جامعة دمنهور خلال الفترة الأخيرة ، أكد الدكتور عبيد صالح أن جامعة دمنهور بالرغم من حداثة نشأتها بالمقارنة بالجامعات الأخرى إلا أنه حققت خطوات متقدمة فى تنمية القدرات العلمية للطلاب وتنمية مهارتهم الإبداعية من خلال المبادرات المختلفة ، وآخرها مبادرة "انت القائد" والتى تستهدف خلق كوادر طلابية وتدريبهم على مهارات القيادة ليكونوا نواة شخصيات قيادية فى حياتهم العملية.



وأضاف أن جامعة دمنهور منذ إنشائها لم تتدخر جهدا فى المشاركة المجتمعية لتطبيق شعار جامعة بلا أسوار والتواصل مع الجهات التنفيذية حتى وصلت لتكون بيت الخبرة للكثير من المشروعات التنموية التى تقام على أرض المحافظة.

وعن مكافحة الفساد داخل جامعة دمنهور، أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور تكثيف الجهود لنشر قيم النزاهة والشفافية وتعميق الوعى بأهمية مكافحة الفساد وجعله منهج فى الحياة وذلك من أجل تحقيق تنمية حقيقية على أرض الواقع و تعزيز الثقة فى مؤسسات الدولة.

وأضاف أنه تم تنظيم عدة فعاليات تدريبية داخل الجامعة للتعريف بقواعد مكافحة الفساد وآلياته المختلفة كما تم إطلاق استطلاع رأى من خلال الموقع الإليكترونى للجامعة عن أوجه القصور والإهمال بكافة الكليات وذلك من اجل تلافى الاخطاء وتصحيحها بشكل فورى .

وأوضح رئيس جامعة دمنهور ، أنه تم تنظيم عدة دورات تدريبية لمواجهة الفساد داخل الجامعة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ، بالإضافة إلى مشاركة أكثر من 200 من العاملين بالجامعة بدورات مكثفة عقدتها الرقابة الإدارية بالقاهرة لمكافحة الفساد والإهمال الادارى

وعن المشروعات الجديدة بجامعة دمنهور، أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور أن هناك خطة طموحة لاستكمال البنية الأساسية للمرافق التعليمية بالجامعة وإنشاء الكليات المختلفة .

وأضاف أنه جارى انشاء كلية الهندسة بمجمع الكليات بمنطقة الابعادية وكذلك تم توقيع عقد إنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعى مع وزارة الإنتاج الحربى والتى حال اتمامهما ستتحقق طفرة غير مسبوقة فى الخدمات الطبية لأهالى محافظة البحيرة

وأوضح رئيس جامعة دمنهور أنه جارى توفير الإعتمادات المالية لإنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعى وفقا للمواصفات العالمية وأحدث معايير الجودة ودعمها بأحدث الأجهزة التكنولوجية فى المجال الطبى .

وبالنسبة لمشروع التصحيح الإليكترونى لأوراق الامتحانات أكد الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور تطبيق برنامج التصحيح الإلكترونى بمعظم الكليات وذلك بهدف تحقيق العدالة والشفافية المطلقة، مضيفا أن جامعة دمنهور حصلت على المركز الأول بين الجامعات المصرية فى تنفيذ برنامج التصحيح الإلكترونى مما يعكس قدرة الجامعة فى التعامل مع الأنظمة التكنولوجية الحديثة فى المجال التعليمى.