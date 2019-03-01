video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 07:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تزايد الضغوط على نتنياهو بسبب تهم الفساد مع اقتراب الانتخابات

الجمعة، 01 مارس 2019 07:27 م
تزايد الضغوط على نتنياهو بسبب تهم الفساد مع اقتراب الانتخابات بنيامين نتنياهو
رويترز
إضافة تعليق

تجمع محتجون معارضون خارج مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، ولوحوا برايات سوداء، مما يشير إلى ضعف موقفه قبل أسابيع من انتخابات يواجه فيها اتهامات بالفساد ومنافسا جديدا تتزايد شعبيته.

ومع سعيه للفوز بولاية خامسة، يصبح من خلالها الرجل الذي شغل منصب رئاسة الوزراء في إسرائيل لأطول فترة، يواجه نتنياهو تأخرا هذه المرة.

وأظهر استطلاع رأي نشر اليوم الجمعة حصول حزب اليكود اليمينى على 29 مقعدا من مقاعد الكنيست مقابل 38 لتحالف جديد من يسار الوسط يقوده بينى جانتس رئيس الأركان السابق ويطلق عليه تحالف الأبيض والأزرق.

ونشرت نتائج الاستطلاع قبل أن يعلن المدعي العام الإسرائيلى أفيخاى مندلبليت أمس الخميس، أنه يعتزم توجيه تهم لنتنياهو بالرشوة والفساد وخيانة الأمانة.

وفي تصريحات للإذاعة الإسرائيلية قال شتاينيتز إنه "واثق من أن نتنياهو قادر على الاستمرار في المنافسة رغم الضغوط أيا كانت"، مشيرا إلى أن ارييل شارون الزعيم السابق لحزب ليكود فاز في انتخابات عام 2003 رغم فضيحة فساد.

وقال آلون فيسر، وهو متظاهر من حزب العمال كان يلوح براية سوداء "هذا يوم أسود على الشعب الإسرائيلي. نشعر جميعا بالخجل من رئيس وزرائنا وندعوه بصوت واحد: نرجوك استقل من منصبك".

ويشتبه بأن نتنياهو قبل بشكل غير مشروع هدايا من رجال أعمال قيمتها 264 ألف دولار يقول ممثلو الادعاء إنها شملت سيجارا وشمبانيا إضافة إلى اتفاق مزعوم مع مالك صحيفة يديعوت أحرونوت من أجل تغطية أفضل مقابل تقييد توزيع صحيفة منافسة.

وينفي نتنياهو هذه التهم، لكنه قد يواجه في حالة إدانته بتهمة الرشوة السجن لفترة تصل إلى عشر سنوات وثلاث سنوات كحد أقصى في حالة إدانته في تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة.

لكن لا يمكن توجيه هذه التهم لنتنياهو قبل منحه فرصة لتقديم دفوعه أمام جلسة استماع وهو أمر من غير المتوقع أن يتم قبل إجراء الانتخابات.

 

 


إضافة تعليق

اسرائيل

اخبار اسرائيل

نتنياهو

فساد

تل ابيب




لا تفوتك
فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة