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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 7 مليارات جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 01 مارس 2019 06:24 م
تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 7 مليارات جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7 مليارات جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1689 مليون ورقة منفذة على 138 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 8.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3212 مليون ورقة منفذة على 162 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
      
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 5.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 9.1 مليون ورقة منفذة على 729 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 73.24% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 26.76%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.3 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 78 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 944 مليون جنيه، بحجم تداول 335 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 45 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.8 مليار جنيه بحجم تداول 1.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 123 ألف عملية.
 

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