تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 25 سفينة.
واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.
وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.
كما يتواجد على أرصفة الميناء 4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.
وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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