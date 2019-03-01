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الجمعة، 01 مارس 2019 03:32 م
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تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة، 01 مارس 2019 03:19 م
تداول 27 سفينة بضائع وحاويات بموانئ بورسعيد سفينة-ارشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس "القطاع الشمالى" أن إجمالى حركة السفن اليوم الجمعة 25 سفينة.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد 4 سفن حاويات وغادر الميناء سفينة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول 3 سفن.

وسجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينتى حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينة.

كما يتواجد على أرصفة الميناء 4 سفن بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين.

وجارى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.


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