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تحليل الحوادث المعاصرة وربطها بالعملية التدريبية أهم أهداف التدريب بكلية الشرطة

الجمعة، 01 مارس 2019 06:00 ص
تحليل الحوادث المعاصرة وربطها بالعملية التدريبية أهم أهداف التدريب بكلية الشرطة أكاديمية الشرطة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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تسعى كلية الشرطة لتحقيق العديد من الأهداف التدريبية للدارسين خلال تواجدهم على مدار 4 سنوات بكلية الشرطة، بهدف الارتقاء بضابط الشرطة.

 

ويقدم "اليوم السابع" أبرز الأهداف التدريبيـة لكلية الشرطة، وهى:

 

-1ترسيخ فكرة ارتباط التدريب بالواقع العملى من خلال التركيز على دعم الدراسة التطبيقية الشرطية وتوفير الإمكانات المساعدة لها، والاهتمام بالتدريب الأمنى (الصيفى) بمراكز وأقسام الشرطة، وغيرها من الجهات الشرطية المختلفة.

 

-2إعداد خطة تدريبية متكاملة ومتدرجة بحيث تحقق العائد المأمول منها والتى تهدف فى المقام الأول إلى صقل وتطوير معارف وقدرات الطلبة بالموضوعات التدريبية الحديثة والتى تواكب المتغيرات الأمنية العملية.

 

3- تطوير وتحديث المناهج التدريبية مع اتسامها بالمرونة بما يكفل لها استيعاب كافة المستجدات التى تطرأ على الساحة الأمنية.

 

4- تطوير البرامج التدريبية لتتفق ومطلوبات العمل الشرطى فى صورته الحديثة، وتنفيذ أنسب الأساليب لزيادة الجرعة التدريبية التى يتلقاها طلبة الكلية، فضلاً عن إدراج برامج تدريبية تخصصية غير نمطية تخرج الطالب عن القالب المألوف للبرامج التدريبية التقليدية وتؤدى إلى محاكاة الطالب للواقع العملى بكافة متغيراته وأحداثه الأمنية الجارية.

 

5- إنشاء آلية لمحاكاة وتحليل الحوادث الأمنية المعاصرة وربطها بالعملية التدريبية، تكون مهمتها رصد وتحليل الحوادث الأمنية وبيان سلبياتها وإيجابياتها، وترجمة ذلك فى صورة مواقف أمنية يتلقاها الطلبة تتعرض بالشرح والتحليل لكافة الجوانب الإيجابية لتلك الحوادث مع بيان أوجه القصور والسلبيات فيما يتعلق بمواجهتها.

 

6- إثارة الرغبة فى التدريب لدى الطلبة والضباط والأفراد، مع تحفيز الاهتمام الشخصي باللياقة البدنية ووضعها محل تقييم فى أداء الضباط والأفراد.

 

7- التوسع فى تنظيم المسابقات فى الأنشطة التدريبية المختلفة، والعمل على تحفيز المتميزين فيها.

 

(8): إنشاء آلية لمراجعة البرامج التدريبية لكافة السنوات الدراسية للحيلولة دون تعارض محتواها.


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