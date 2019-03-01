تحرير 893 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء محمد على حسين مدير الأمن وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبد النبى مدير إدارة المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 893 مخالفة مرورية متنوعة وشملت 472 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125" و17 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و21مخالفة انتظار خاطئ وحجز8 سيارات و47 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو14 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة وتحرير 10 مخالفات لعدم الصلاحية الفنية و 12 مخالفة بيئة و 99 مخالفة تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 13 مخالفة خط السير و13 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و10 مخالفات عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 13 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 18 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و15 مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و12 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و11 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على 2 سيارة متروكة و19 مخالفة إزالة فاميه وتحرير 21 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و18 مخالفة مواقف عشوائية و8 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير20 مخالفة زيادة التعريفة المقررة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.