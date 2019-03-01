تأخر إقلاع 5 رحلات دولية لأعمال الصيانة وظروف التشغيل

كتبت رحاب نبيل

شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 5 رحلات طيران دولية أكثر من ساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة ، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأفاد مصدر ملاحي بمطار القاهرة، أن رحلة شركة طيران الإتحاد 650 المتجهة إلى أبوظبي تأخرت ساعة ونصف، كما تأخرت رحلة مصر للطيران 901 المتجهة إلى دبى ساعة ونصف لظروف التشغيل، وتأخر إقلاع طائرة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ساعتين لأعمال الصيانة.

وأضاف المصدر أن رحلة شركة نسما للطيران 170 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعتين لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط البريطانية 154 المتجهة إلى لندن ساعة ونصف عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل.

وأشار المصدر إلى أن سلطات المطار تلقت إخطار من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، لافتا إلى أنه تم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات طيران أخري.