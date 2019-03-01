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الجمعة، 01 مارس 2019 05:20 ص
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"القومى للإدارة" يبدأ عقد ورش العمل لتدريب المتقدمين لجائزة التميز الحكومى

الجمعة، 01 مارس 2019 05:00 ص
"القومى للإدارة" يبدأ عقد ورش العمل لتدريب المتقدمين لجائزة التميز الحكومى الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومى للإدارة
كتب محمد طنطاوى
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يبدأ المعهد القومى للإدارة خلال الأيام القادمة فى استقبال مئات من المتدربين التابعين لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات لتدريبهم ضمن برامج المعهد من المتقدمين لجائزة مصر للتميز الحكومي

 

وتأتى خطة تدريب العاملين الحكوميين فى إطار رؤية مصر 2030 والعمل على إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى بهدف مواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية بهدف التدريب على معايير منظومة التميز الحكومي، من خلال سلسلة البرامج التدريبية التى يقدمها المعهد بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بهدف نشر الوعى الكامل حول الجائزة لدى كافة المؤسسات و الأفراد، وذلك بصفة المعهد هو الجهة المنوط بها تنفيذ وإدارة مسابقات “جائزة مصر للتميز الحكومي”.

 

من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمركز، فى تصريحات لها أن المعهد عقد خلال الأيام الماضية ورشة تدريبية شملت تدريب عدد 76 ممثل عن الوحدات المحلية و 45 ممثل عن المراكز التكنولوجية بمحافظات الأقصر وأسوان وقنا للتدريب على معايير منظومة التميز الحكومى لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وجائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية والتى تأتى ضمن جوائز مصر للتميز الحكومي.

 

وأكدت المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن الجائزة تهدف إلى تحفيز روح التنافس والتميز على مستوى الموظفين من جهة،وعلى مستوى المؤسسات الحكومية من جهة أخري، مما يرسخ قيم الانتماء والتميز ويحفز الجميع على الارتقاء بمستويات الأداء والالتزام بمعايير الجودة و التميز، وهو ما ينعكس على الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن.

 


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