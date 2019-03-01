القبض على 331 متهما هاربا من أحكام قضائية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 331 محكوما عليهم، و16 حكما جنائيا خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والتشكيلات العصابية .

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 331 محكومًا عليهم بإجمالى 7999 أحكام منفذة "905 أحكام جزئية و274 حكم مستأنف"، وتحصيل6561 جنيها غرامات، وتحرير243 مخالفة.

كما شنت أجهزة البحث الجنائى، حملة أسفرت عن فحص 10شقق و11 من قاطنيها وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.