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القبض على قاتل شقيقه لخلافات مالية بينهما فى المنوفية

الجمعة، 01 مارس 2019 11:39 ص
القبض على قاتل شقيقه لخلافات مالية بينهما فى المنوفية المتهم
المنوفية – فريق المحافظات
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تمكنت مديرية أمن المنوفية من القبض على متهم قتل شقيقه بدائرة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

 

كان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بعثور مركز شرطة قويسنا على جثة لشخص داخل مسكنه بقرية أم خنان التابعة للمركز .

 

على الفور تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء سيد سلطان، وتبين أن الجثة لـ"ياسين ح ع" 18 سنة، عامل، وتلاحظ عدم وجود أى كسر فى الأبواب أو النوافذ، وتبين العثور على الجثة مسجاة على الفراش بحجرة النوم وبها العديد من الإصابات بالرأس .

 

وبسؤال شقيقى المتوفى "السيد" 31 سنة، عامل، و"أسماء" 25 سنة ربة منزل، اتهما شقيقهما "أسامة" 20 سنة، عامل ومقيم بذات المنزل، بقتل المجنى عليه لخلافات مالية بينهما وأكدت الثانية إقراره لها هاتفيا بارتكاب الواقعة حال تواجده والمجنى عليه بمفردهما، لذات الخلافات، وتم تحرير المحضر رقم 5266 جنح مركز قويسنا .

 

وبتكثيف الإجراءات تمكنت وحدة مباحث المركز من القبض على المتهم وجارى عرضه على النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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