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القبض على حلاق وزوجته استدرجا "كوافير" وصوراه بملابس حريمى فى مرسى علم

الجمعة، 01 مارس 2019 10:20 ص
القبض على حلاق وزوجته استدرجا "كوافير" وصوراه بملابس حريمى فى مرسى علم حبس - ارشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث قسم شرطة مرسى علم جنوب البحر الأحمر، من القبض على حلاق وزوجته، لقيامهما باستدراج كوافير حريمى لمنزلهم وسرقته وتصويره  بملابس حريمى داخل مسكنهم بمدينة مرسى علم، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كان تبلغ للرائد أيهاب هاشم رئيس مباحث قسم شرطة مرسي علم، من " ي. م. س"كوافير حريمي  – مقيم  سكن العاملين بأحد فنادق مرسي علم،  وموطنه الأصلي كوم امبو - أسوان، والسابق اتهامه في قضيتين قضية " تبديد " وباتهامه كلاً من، "م. س. ا"حلاق – مقيم - مرسي علم وموطنه الأصلي " أول المنتزة- الإسكندرية "، زوجته " داليا ا. ا. ص"كوافيره ومقيمة ذات العنوان  لقيامهما باستدراجه لمسكنهما بمعرفة الثانية، وتصويره بملابس نسائية، والاستيلاء على هاتفه المحمول، وخاتم ذهب  سلسلة فضة – مبلغ مالي وقدرة 25 يورو تحت تهديد  سلاح أبيض.

بإجراء التحريات السرية تم ضبطهما، وبحوزتهما السلاح الأبيض والمسروقات الخاصة بالمجنى عليه، والملابس النسائية التى تم تصوير المجني عليه بها، وضبط الهواتف المحمولة الخاصة بهما، وبفحصها تبين أن بها مقاطع الفيديو التى تم تصويرها للمجنى عليه.

بمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، انتقاما من المبلغ لرغبته بإقامة علاقة غير شرعية مع الثانية، وتحرر المحضر اللازم  وجارى العرض على النيابة العامة.


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