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القبض على تشكيل عصابى لسرقة المساكن بالمنوفية

الجمعة، 01 مارس 2019 11:31 ص
القبض على تشكيل عصابى لسرقة المساكن بالمنوفية التشكيل العصابي
المنوفية – محمود شاكر
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تمكنت مديرية أمن المنوفية، من القبض على تشكيل عصابى، تخصص فى سرقة المساكن عن طريق كسر الأبواب .

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير امن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى ووحدة مباحث السادات، يفيد بورود معلومات مفادها قيام كلا من " م ا م " 23 سنه عاطل، و " م ع ع  " 17 سنه عاطل، و " ا ص م " 17 سنة عاطل، و " م خ م " 22 سنه عاطل، وكونوا فيما بينهم تشكيل عصابى لسرقة المساكن عن طريق كسر الأبواب.

تم ضبط المتهمين وبحوزة الأول سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة،  وبحوزة الثانى فرد خرطوش وطلقة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 7 جرائم سرقة، وأرشدوا عن المسروقات وتم ضبطها وتعرف أصحابها عليها وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .

  

 

 


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