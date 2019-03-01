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العربية: أنباء عن وفاة شخص مسن بالقرب من القصر الرئاسى بالجزائر

الجمعة، 01 مارس 2019 09:56 م
العربية: أنباء عن وفاة شخص مسن بالقرب من القصر الرئاسى بالجزائر مظاهرات الجزائر - أرشيفية
كتب هيثم سلامة
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فى خبر عاجل لها، أكدت قناة العربية، أن هناك أنباء عن وفاة شخص مسن جراء التدافع بين المتظاهرين والشرطة قرب القصر الرئاسى بالجزائر.

حساب قناة العربية عبر تويتر
حساب قناة العربية عبر تويتر

 

ويذكر أنه وفقا لشهود عيان، أطلقت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع على محتجين رشقوها بالحجارة قرب القصر الرئاسي في وسط العاصمة الجزائرية مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات من الجانبين.

ووقعت الاشتباكات قرب انتهاء احتجاج على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية خامسة في انتخابات تجرى في أبريل المقبل، حيث شارك عشرات الآلاف فى مسيرات احتجاجية في العاصمة ومدن أخرى بدأت بعد صلاة الجمعة.

 

 


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محتجون جزائريون يشتبكون مع الشرطة قرب القصر الرئاسى

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