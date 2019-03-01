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الطب البيطرى بالدقهلية : تحصين 215 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

الجمعة، 01 مارس 2019 08:30 ص
الطب البيطرى بالدقهلية : تحصين 215 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية تحصين ماشية - أرشيفية
الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور عبد المنعم المنحى وكيل الطب البيطرى بالدقهلية لـ"  اليوم السابع"، أنه يتم خلال تلك الفترة بحث آليات تطبيق التطوير الكامل لبعض مجازر الدقهلية كمرحلة أولية، يتبعها استكمال كافة المجازر تدريجيا ، وذلك بناء على تعليمات الدكتورة  منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية و الداجنة.

 

وأضاف "المنجى" ، أنه تم عقد اجتماع مع الدكتور زغلول خضر مساعد نائب وزير الزراعة، و تمت معاينة مجزر المنصورة الجديد بميت الكرماء لبداية تطبيق التطوير ، موضحا أن هناك أولويات لتطوير المجازر ، حيث سيتم تطوير المجازر الأكثر احتياجا لعملية التطوير والأكثر عددا فى ذبح العجول أولا، وذلك من أجل الاطمئنان على سلامة اللحوم المعروضة للمواطنين.

 

كما تم عقد اجتماع بممثلى المربين عن مركزى شربين وطلخا والاستماع الى ارائهم واحتياجاتهم لوضعه فى الخطة ، وتم الانتهاء الى ضرورة التواصل المستمر مع المديرية متمثلة فى اداراتها ووحداتها للحصول على أفضل خدمات بيطرية، وذلك فى إطار مبادرة مديرية الطب البيطرى بالدقهلية نحو الحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وباعتبارها أحد المصادر الهامة للحوم والبروتين الحيوانى الذى يجب تأمينها للمواطنين والحفاظ عليها.

كما تمت معاينة مبنى التلقيح الاصطناعى القديم نطاق إدارة دكرنس لإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية لخدمة المربين نطاق المركز والمراكز المجاورة بهدف التحسين الوراثى الذى اقرته دكتورة منى محرز.

وأشار "المنجى" ، إلى أن اجمالى ما تم تحصينه ضمن الحملة القومية الأولى لعام 2019 هو 215062 رأس من خلال  21 وحدة بيطرية بالمحافظة و155 مركزا بيطريا متضمنة التغطية الشاملة فى الاسواق والكمائن وقطعان العرب الرحل

وأضاف المنجى ، أنه بناء على التنسيق مع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية ، تم توفير اتوبيس خاص بنقل لجان المتابعة لأعمال التحصين والتسجيل والترقيم لتغطية أكبر عدد من المراكز نطاق المحافظة يوميا وبإشراف المديرية  بالدقهلية وسوف يتم المرور  على مراكز" منية النصر -ميت سلسيل - الجمالية - المنزلة "،بالإضافة الى لجان المتابعة فى باقى المراكز.

 

 

 


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