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الشباب والرياضة بجنوب سيناء تواصل فاعليات " لست وحدك - نحن معك "

الجمعة، 01 مارس 2019 07:19 م
الشباب والرياضة بجنوب سيناء تواصل فاعليات " لست وحدك - نحن معك " المشاركين فى فعاليات "لست وحدك – نحن معك "
جنوب سيناء – فايزة مرسال
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استمرت اليوم الجمعة ، فاعليات برنامج وزارة الشباب والرياضة " لست وحدك – نحن معك "  بالإستاد الرياضي بجنوب سيناء ، ومن المقرر أن يستمر البرنامج  حتي ابريل المقبل ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
 
 ومن جانبه قال محمد فتحي توفيق ، مدير عام الشباب والرياضة في محافظة جنوب سيناء ، إن البرنامج المشروع تنظمه الادارة المركزية للتنمية الرياضية والادارة العامة للقاعدة الشعبية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء بمشاركة 50 مشارك للمرحلة العمرية من 11 الي 15 عاما للاهتمام بمركز تنميه مهارات الأيتام رياضيا وكشفيا . 
 
وأضاف توفيق ، إن البرنامج بدأت فاعلياته من 1 يناير ومستمر حتي 31 ابريل المقبل بواقع عدد 2 حصة تدريبية في مجالات المهارات الكشفية وكرة القدم مضيفا انه سيتم اختيار أفضل 15 عنصر من المشاركين للمشاركة في قطار الشباب لزيارة مدينتي الأقصر وأسوان خلال الفترة من 5 الي 11 ابريل المقبل
 
 
 
 

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