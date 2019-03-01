video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 07:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السعودية تجرد نجل "بن لادن" من الجنسية

الجمعة، 01 مارس 2019 07:17 م
السعودية تجرد نجل "بن لادن" من الجنسية حمزة بن لادن
بيروت - رويترز
إضافة تعليق

قالت وزارة الداخلية السعودية في بيان نشرته صحيفة أم القرى الرسمية إن السلطات جردت حمزة نجل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة الراحل من الجنسية.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد عرضت أمس الخميس مكافأة تصل إلى مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تقود إلى "تحديد هوية أو مكان" حمزة في أي بلد، واصفة إياه بأنه قيادي رئيسي في تنظيم القاعدة.

ويقول معهد بروكنجز إن حمزة، الذي يعتقد أنه في الثلاثين تقريبا من عمره، كان مع والده في أفغانستان قبل هجمات 11 سبتمبر على الولايات المتحدة، وقضى معه فترة في باكستان التي اتجهت إليها معظم الشخصيات القيادية في القاعدة بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة لأفغانستان.

ويقول محللون إن حمزة، الذي قدمه زعيم القاعدة الجديد أيمن الظواهري في رسالة صوتية عام 2015، يمثل صوتا شابا وسط قادة التنظيم الأكبر سنا الذين واجهوا صعوبة في أن يكونوا مصدر إلهام للمتشددين في أنحاء العالم الذين ألهب تنظيم الدولة الإسلامية حماسهم.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في عام 2017 عندما صنفته بأنه إرهابي عالمي، إنه دعا إلى تنفيذ أعمال إرهابية في عواصم غربية وهدد بالثأر من الولايات المتحدة لقتلها والده.

وأضافت أنه هدد أيضا باستهداف الأمريكيين في الخارج، وحث القبائل السعودية على الاتحاد مع تنظيم القاعدة في جزيرة العرب باليمن لقتال السعودية.

وقتلت قوات أمريكية خاصة أسامة بن لادن في غارة على مجمعه في باكستان عام 2011. ويعتقد أن حمزة كان قيد الإقامة الجبرية في إيران في ذلك الوقت.

وتشير وثائق وجدت بالمجمع إلى أن مساعدي بن لادن كانوا يسعون لإعادته لوالده.

وصدر الأمر الملكي بتجريد حمزة من جنسيته في نوفمبر تشرين الثاني وفقا لبيان نشرته صحيفة أم القرى.

 

 


إضافة تعليق

بن لادن

السعودية

الارهاب

القاعدة

امريكا




لا تفوتك
فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

فيديوجراف.. هكذا استخدمت الجماعة الإرهابية حادث القطار على السوشيال

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى ضمن حملة "الأنيميا والسمنة والتقزم"

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

السياح الإيطاليون يبدأون الرحلات إلى مسار العائلة المقدسة

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

جلسة خاصة بين طبيب الأهلي والغزال.. اعرف السبب

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

وزير الصناعة: شركة عالمية تنفذ مشروعا جديدا برأسمال 50 مليون جنيه

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة