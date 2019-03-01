الرقص فوق دماء طاهرة.. غدا بـ"اليوم السابع"

تحت عنوان "الرقص فوق دماء طاهرة"، تنشر "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، موضوع حول أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية.. "قطار الإرهابية يفرم الحقيقة ويحترف الكذب والتناقض.. فى حكم الإخوان 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس".

فيما يلى أهم عناوين عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ الرقص فوق دماء طاهرة.. قطار الإرهابية يفرم الحقيقة ويحترف الكذب والتناقض.. فى حكم الإخوان 9 حوادث قطارات.. والإخوان: مرسى لا يقود القطارات.. فى عهد السيسى تجاهلوا التطوير وزيفوا التصريحات للمزايدة على الرئيس

ـ نشوى فتاة سيناوية تنجح فى إنتاج أثواب ومشغولات تراثية بدعم «المشروعات الصغيرة»

ـ «التعليم» تعلن الجدول المقترح لامتحانات الثانوية.. مصادر بـ«الوزارة»: مواصفات الورقة الامتحانية جاهزة.. والأسئلة تخاطب جميع المستويات وتخصيص جزئيات لقياس الفهم والمستويات العليا للتفكير

ـ ديانا حداد لـ "اليوم السابع": مشتاقة للجمهور المصرى والموسيقى العربية قادرة على الوصول للعالمية

ـ مفاجأة.. سائق قطار «محطة مصر» تم إيقافه سابقاً لتعاطيه المخدرات.. وكيل نقل البرلمان: كان يجب إحالته للنيابة.. والسائق فى التحقيقات: أخطأت عندما تركت الجرار على وضع التحرك

ـ كلاسيكو الثأر.. قمة البرنابيو بين استعادة كبرياء الريال أو تأكيد «هيمنة» البارسا

ـ انطلاق المرحلة الثالثة لـ«100مليون صحة» فى 7 محافظات على رأسها الجيزة والوادى الجديد والغربية.. وزير الصحة: نستهدف فحص 23 مليون مواطن.. توفير وسائل انتقال لكبار السن والمعاقين.. ورئيس التأمين الصحى: الكشف على 2 مليون تلميذ ابتدائى بحملة «الأنيميا والسمنة والتقزم».