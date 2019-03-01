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الرئيس الجزائرى يعزى السيسى فى ضحايا حادث محطة مصر

الجمعة، 01 مارس 2019 05:51 م
الرئيس الجزائرى يعزى السيسى فى ضحايا حادث محطة مصر الرئيس السيسى ورئيس الجزائر
إيمان حنا
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بعث رئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة برقية عزاء للرئيس السيسي فى ضحايا حادث محطة مصر الذى وقع الأربعاء الماضى.

 

عبر بوتفليقة فى برقيته عن بالغ حزنه إثر تلقيه نبأ الحادث الأليم الذى أودى بحياة العديد من المواطنين المصريين، إثر الحريق الذى شب فى محطة القطارات الرئيسية فى القاهرة.

 

وأضاف: "أشاطركم هذا المصاب الجلل، أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى أسر الضحايا والمصابين والشعب المصري الشقيق، باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بأخلص التعازي، داعيا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا برحمته الواسعة، ويمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 

من جانب آخر شيع أهالى مدينة الخانكة اليوم، الجمعة، جثمان عماد الدين صفوت عبد الله، أحد ضحايا حادث محطة مصر من مسجد السلطان الأشرف بالمدينة ومن المقرر إقامة عزاء الشهيد الليلة بمسجد سودون.

 

وأدى المصلون وأقارب وأصدقاء عماد صلاة الجنازة عليه وسط حالة من الحزن والصدمة سيطرت على الجميع، لافتين إلى حسن خلقه وأنه كان فى خدمة الجميع والبسمة لا تفارقه، مطالبين بحكم رادع على من تسببوا فى هذا الحادث الرهيب.

 


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الرئيس السيسى و رئيس الجزائر

حادث محطة مصر

ضحايا محطة مصر

عزاء الجزائر




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