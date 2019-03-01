الدخل الشخصى فى أمريكا ينخفض للمرة الأولى فى أكثر من 3 سنوات

واشنطن – رويترز

انخفض الدخل الشخصى فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى أكثر من 3 سنوات فى يناير، مع هبوط حصص أرباح الأسهم ومدفوعات الفائدة، مما يشير إلى نمو معتدل فى انفاق المستهلكين بعد أن سجل فى ديسمبر أكبر هبوط منذ 2009.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية ،اليوم الجمعة ، أن الدخل الشخصى تراجع 0.1 % فى يناير، وهو أول انخفاض منذ نوفمبر 2015 وبعد زيادة بلغت 1% فى ديسمبر، وزادت الأجور 0.3 % فى يناير بعد أن قفزت 0.5 % فى ديسمبر.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز ، آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الدخل الشخصى 0.3 % فى يناير، ولم تنشر الوزارة الجزء الخاص بإنفاق المستهلكين من التقرير لأن جمع ومعالجة بيانات مبيعات التجزئة تأجلا بسبب إغلاق جزئى للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما وانتهى فى الخامس والعشرين من يناير.

وقالت الوكالة ، إن انفاق المستهلكين، الذى يشكل أكثر من ثلثى النشاط الاقتصادى فى أمريكا، هبط 0.5 % فى ديسمبر، وذلك هو أكبرانخفاض منذ سبتمبر 2009 وجاء فى أعقاب زيادة بلغت 0.6 % فى نوفمبر.