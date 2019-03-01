video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 06:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الدخل الشخصى فى أمريكا ينخفض للمرة الأولى فى أكثر من 3 سنوات

الجمعة، 01 مارس 2019 06:03 م
الدخل الشخصى فى أمريكا ينخفض للمرة الأولى فى أكثر من 3 سنوات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
واشنطن – رويترز
إضافة تعليق
انخفض الدخل الشخصى فى الولايات المتحدة للمرة الأولى فى أكثر من 3 سنوات فى يناير، مع هبوط حصص أرباح الأسهم ومدفوعات الفائدة، مما يشير إلى نمو معتدل فى انفاق المستهلكين بعد أن سجل فى ديسمبر أكبر هبوط منذ 2009.
 
وأظهر تقرير من وزارة التجارة الأمريكية  ،اليوم الجمعة ، أن الدخل الشخصى تراجع 0.1 % فى يناير، وهو أول انخفاض منذ نوفمبر 2015 وبعد زيادة بلغت 1% فى ديسمبر، وزادت الأجور 0.3 % فى يناير بعد أن قفزت 0.5 % فى ديسمبر.
 
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز ، آراءهم قد توقعوا أن يرتفع الدخل الشخصى 0.3 % فى يناير، ولم تنشر الوزارة الجزء الخاص بإنفاق المستهلكين من التقرير لأن جمع ومعالجة بيانات مبيعات التجزئة تأجلا بسبب إغلاق جزئى للحكومة الاتحادية استمر 35 يوما وانتهى فى الخامس والعشرين من يناير.
 
وقالت الوكالة ، إن انفاق المستهلكين، الذى يشكل أكثر من ثلثى النشاط الاقتصادى فى أمريكا، هبط 0.5 % فى ديسمبر، وذلك هو أكبرانخفاض منذ سبتمبر 2009 وجاء فى أعقاب زيادة بلغت 0.6 % فى نوفمبر.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا والسعودية والمملكة المتحدة تدعو إلى "إئتلاف عالمى" لدعم الأردن

امريكا

الدخل الشخصى فى امريكا

انفاق المستهلكين

اقتصاد امريكا




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة