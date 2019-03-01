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الجيش السورى يدمر أوكارًا وتحصينات للإرهابيين بريف حماة

الجمعة، 01 مارس 2019 01:27 م
الجيش السورى يدمر أوكارًا وتحصينات للإرهابيين بريف حماة الجيش السورى
أ ش أ
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دمرت وحدات الجيش السورى العاملة بريف حماة الشمالي، اليوم الجمعة، أوكارًا وتحصينات للإرهابيين فى إطار ردها على مواصلة المجموعات الإرهابية خروقاتها اتفاق منطقة خفض التصعيد.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن وحدات من الجيش ردت على اعتداءات مجموعات إرهابية تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" بالقذائف الصاروخية على المناطق الآمنة، ودمرت أوكارها فى منطقة (البساتين) الواقعة بين (صوران) و(مورك) شمال مدينة حماة، مشيرة إلى أن ضربات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير مدافع هاون ومنصات إطلاق قذائف صاروخية.

وفى الأطراف الشرقية لسهل الغاب، أوضحت "سانا" أن وحدات الجيش استهدفت بالأسلحة "أوكارًا وتحصينات لإرهابيى الحزب التركستانى فى بلدة (الزيارة) وقرية (المشيك) موقعة قتلى ومصابين فى صفوفهم ودمرت أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم".

 

 


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الجيش السورى

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