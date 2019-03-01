التعليم تبدأ تدريب العاملين بالوزارة لتنمية كفاءتهم إداريًا وفنيًا

كتب محمود طه حسين

اعتمد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطة التنمية المهنية للإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية (2019/2018)، وذلك انطلاقًا من تفعيل دور الخطة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية فى إعداد جيل من القيادات المبدعة والقادرة على تحمل المسئولية الوطنية، وتماشيًا مع الخطة الاستراتيجية للوزارة ورؤية مصر 2030، وبٌناءً على الاحتياجات التدريبية الفعلية.

وأكد الدكتور أحمد حشيش رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، فى بيان اليوم، على أن الخطة تستهدف تدريب 31 ألف متدرب من القيادات التربوية والعاملين بالوظائف الإدارية على مستوى ديوان عام الوزارة ودواوين الإدارات والمديريات التعليمية، فى 27 محافظة على مستوى الجمهورية من خلال مراكز التدريب الرئيسية بـ14 محافظة، ومن خلال إدارات التدريب بالمديريات التعليمية.

ومن جهته، كشف أسامة الشعراوى مدير عام الإدارة العامة لشئون المركز، وضبط الجودة أن التدريبات تتضمن برامج "تنمية مهارات اللغة الإنجليزية، ومهارات التنمية البشرية والعلاقات العامة للقيادات الوسطى، وإعداد كوادر لتحقيق أهداف التعليم التنمية المستدامة 2030، ومهارات الثقافة الرقمية فى إدارة العمل، والتمكن المعلوماتى والتقنى" وغيرها من البرامج التدريبية المتنوعة لتنمية كفاءة العاملين إداريًا وفنيًا.

وفى سياق متصل، أوضح حسن خطاب مدير عام الإدارة العامة للتنمية المهنية أن المركز بدأ فى تنفيذ الجزء الأول من الحزمة التدريبية الخاصة بتأهيل القيادات الوسطى لاختبارات القيادات العليا المقررة بوزارة التخطيط وذلك تحت عنوان : "الدورة التمهيدية لاختبارات القيادات التربوية"، ويهتم هذا الجزء بتنمية معارف ومهارات القيادات التربوية "بالجدارات السلوكية"، بتنسيق من الدكتورة هالة محمد مكرم مخطط البرنامج مع نخبة من الأساتذة الأكاديميين المتخصصين فى "الإدارة العامة، وإدارة الأعمال، وإدارة الموارد البشرية، وأصول التربية"، وتنفيذ برنامج "إعداد كوادر لتحقيق اهداف التعليم التنمية المستدامة 2030" بتنسيق من الأستاذة سها السيد محمد مخطط البرنامج، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج "إعداد كوادر من القيادات النسائية" بتنسيق من الدكتورة فاطمة اليمانى مخطط البرنامج.