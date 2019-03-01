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التايمز: اتهام نتنياهو يلقى بالانتخابات الإسرائيلية فى حالة اضطراب

الجمعة، 01 مارس 2019 03:23 م
التايمز: اتهام نتنياهو يلقى بالانتخابات الإسرائيلية فى حالة اضطراب
كتبت ريم عبد الحميد
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اهتمت "صحيفة" التايمز البريطانية بتوجيه اتهامات بالفساد لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، وقالت إن هذه الاتهامات تلقى بالانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة الشهر المقبل فى اضطراب.

 

وأوضحت الصحيفة أن أغلب استطلاعات الرأى توقعات أن يفوز ائتلاف نتنياهو اليمينى مع الأحزاب الدينية بأغلبية بسيطة، إلا أن هذا الهامش كان يتضاءل حتى قبل إعلان المدعى العام عزمه على توجيه اتهامات لنتنياهو.

 

 فمنذ تشكيل حزب الأزرق والأبيض بقيادة بينى جانتز، الذى يضم الحزبين الوسطيين الأساسيين، كانت الاستطلاعات متغيرة. فالحزب الجديد قفز على الليكود الذى يتزعمه نتنياهو، وكانت كتلة يسار الوسط المعارضة على قدم المساواة تقريبا مع الائتلاف الحاكم.

 

 ونقلت الصحيفة عن إحدى جهات استطلاع الرأى قولها إن دعم الليكود كان ثابتا على مدار السنوات الأربعة الماضية، إلا أننا أصبحنا نرى مؤخرا تراجعا، والكثير من ناخبى الليكود يفقدون التزامهم.

 

  وتخشى الأوساط الداخلية لليكود من أن حوالى ثلث الناخبين يعانون مما يوصف بالتعب من بيبى، رئيس الوزراء الإسرائيلى، ويمكن أن يصوتوا لأحزاب أخرى بعد توجيه اتهامات له، وسيتحول معظمهم إلى شركاء آخرين فى الائتلاف اليمينى، لكن ربعهم فقط سيصوت لكتلة الأزرق والأبيض، وسيخسر نتنياهو السلطة.

 

 وقد حاول الليكود أن يصف المنافسين الجدد بأنهم يساريون وضعيفون ومهزوزون. ورغم انه نجح فى هذا التكتيك فى عام 2015، إلا أنه قد لا يكون ناجحا هذه المرة. فمن بين قادة الحزب ثلاثة  رؤساء أركان سابقين فى الجيش الإسرائيلى.

 

 


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