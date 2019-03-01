البرلمان البريطانى يصادق على تصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية

وكالات الأنباء

صادق البرلمان البريطانى بغرفتيه أمس الخميس على تصنيف "حزب الله" بجناحيه العسكرى والسياسى "منظمة إرهابية"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وصوّت مجلس اللوردات لصالح مشروع قرار حكومى طرحه وزير الداخلية ساجد جاويد بحظر الجناح السياسى لميليشيات حزب الله اللبناني، وتصنيفه جماعة إرهابية.

ويأتى التصويت بعد أن أقرّ مجلس العموم ( الغرفة الأولى للبرلمان) مشروع القرار.

ووفقًا للقرار تعد ميليشيا حزب الله اللبناني، بكافة تفرعاتها، منظمة إرهابية، ونتيجة لذلك فإن القانون البريطانى سيعاقب كل من يدعم أو ينضم أو يروج لميليشيات حزب الله اللبنانى الإرهابي، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن أكثر من 10 سنوات.