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"الاتصالات" يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 01 مارس 2019 07:12 م
"الاتصالات" يتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدر قطاع الاتصالات ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى، وبلغ 868 مليون ورقة بقيمة 1.1 مليار جنيه، وجاء قطاع الخدمات المالية ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 253.5 مليون ورقة، بقيمة 924 مليون جنيه. 
    
 فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 15.2 مليون ورقة بقيمة 741 مليون جنيه، تلاه قطاع العقارات بحجم تداول 244.3 مليون ورقة بقيمة 684.1 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 27.5 مليون ورقة بقيمة 277 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 58.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 270 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 65.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 266.1 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 36.9 مليون ورقة منفذة بقيمة 233.1 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول 21.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 172.5 مليون جنيه، ثم قطاع التشييد ومواد البناء بحجم تداول بلغ 50.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 91.1 مليون جنيه.
 
وحل قطاع التكنولوجيا والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 537 ألف ورقة منفذة بقيمة 4.5 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 25.9 ألف ورقة بقيمة 1.9 مليون جنيه.
 

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