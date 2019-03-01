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خالد صلاح
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الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى فى 5 أشهر فى بداية قوية لشهر مارس

الجمعة، 01 مارس 2019 08:21 م
الأسهم الأوروبية ترتفع لأعلى مستوى فى 5 أشهر فى بداية قوية لشهر مارس الأسهم الأوروبية
لندن – رويترز
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صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة إلى أعلى مستوياتها فى خمسة أشهر لتبدأ الشهر على أسس قوية، بدعم من تقارير إيجابية من بضع شركات غذت شهية المستثمرين للمخاطرة، حتى بعد أن أثار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بعض المخاوف بشأن محادثات التجارة مع الصين.
 
وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبى جلسة التداول مرتفعا 0.4 % بعد أن سجل فى وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى منذ الثامن من أكتوبر.
 
وشملت المكاسب مختلف البورصات فى أوروبا، وقادها المؤشر داكس الألمانى المثقل بشركات التصدير بفضل مكاسب لأسهم شركات صناعة السيارات.
 
وأظهر بورصة دبلن أداء متفوقا على نظيراتها الأوروبية بصعودها 1.3 % مع انحسار المخاوف من أن بريطانيا قد تخرج من الاتحاد الأوروبى بدون إتفاق فى نهاية الشهر الحالى.
 
وجاء تفاؤل الأسواق على الرغم من أنباء متباينة من مؤشرات اقتصادية.
 
وأظهرت بيانات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية فى منطقة اليورو تراجع للمرة الأولى فى أكثر من 5 سنوات لكن مبيعات التجزئة الألمانية قفزت وظلت البطالة فى أكبر اقتصاد فى أوروبا عند مستويات قياسية منخفضة.
 
وتراجعت السوق عن بعض مكاسبها فى تعاملات بعد الظهر بعد أن أظهرت بيانات أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة هبط فى فبراير إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016.
 

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