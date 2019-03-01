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الأزهر يدين تفجير مقديشو الإرهابى: "نطالب بحشد الجهود للقضاء على الإرهاب"

الجمعة، 01 مارس 2019 02:27 م
الأزهر يدين تفجير مقديشو الإرهابى: "نطالب بحشد الجهود للقضاء على الإرهاب" الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
كتب لؤى على
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أدان الأزهر الشريف بشدة التفجير الإرهابى الذى وقع مساء أمس الخميس بالقرب من أحد الفنادق فى العاصمة الصومالية مقديشو، ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

وأكد الأزهر الشريف، فى بيان اليوم، على موقفه الثابت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية التى تستهدف المدنيين وتروع الآمنين، وتتنافى مع كل الشرائع الدينية والمواثيق الدولية، مطالبًا المجتمع الدولى بحشد كل الجهود من أجل القضاء على الإرهاب واستئصال عصاباته.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص العزاء إلى الصومال، رئيسًا وحكومًة وشعبًا، وإلى أهالى الضحايا وذويهم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.


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