اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، وزارة الصحة تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة" فى 7 محافظات.





الصحة تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة" فى 7 محافظات





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عشرات الآلاف يتظاهرون فى الجزائر احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة





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