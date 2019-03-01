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الجمعة، 01 مارس 2019 09:06 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 01 مارس 2019 08:49 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة
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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، وزارة الصحة تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة" فى 7 محافظات.

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الصحة تطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون صحة" فى 7 محافظات

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الداخلية تحبط تهريب مليون لتر مواد بترولية مدعمة للسوق السوداء

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محافظ القاهرة: شاشات عرض مجانية بجميع ميادين العاصمة لبث مباريات كأس الأمم

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"الصحفيين": 716 صحفيا سجلوا فى الجمعية العمومية اليوم.. والتأجيل لـ15 مارس

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الطب الشرعى: سحب عينات من المتهمين بحادث محطة مصر للكشف عن تعاطى المخدرات

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أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام

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عشرات الآلاف يتظاهرون فى الجزائر احتجاجا على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة

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غدًا طقس معتدل على شمال البلاد مائل للدفء جنوبًا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

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صور.. الأهلى يتعادل مع الزمالك فى قمة اليد والأبيض يحتفظ بالصدارة

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المنتخب يطمأن على السولية.. واللاعب يؤكد لحاقه بمعسكر مارس

 


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وزارة الصحة

الداخلية

كأس الأمم

الطب الشرعى

محطة مصر

المخدرات

أسعار الذهب

الذهب

الجزائر




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