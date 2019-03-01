اعترافات قاتل شقيقه فى الدرب الأحمر: زوجتى أخبرتنى بأنه تعدى عليها جنسيًا

كتب سليم على

كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أن المتهم بقتل شقيقه بمنطقة الدرب الأحمر، أقدم على ارتكاب جريمته بعدما أخبرته زوجته بأن شقيقه تعدى عليها جنسيًا وقام بتصويرها.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بأنه قتل شقيقه بسبب معاكسته لزوجته التى شكت منه عدة مرات، موضحًا أنه ذهب إليه وتشاجرا فسدد له طعنتين نافذتين، أودتا بحياته.

وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

وكشف المعاينة الأولية التى أجرتها النيابة لجثة المجنى عليه، عن وجود طعنتين نافذتين بجسده، أسفرت عن وفاته، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة، وإرسالها إلى مشرحة زينهم.

كان قسم شرطة الدرب الأحمر، تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لشاب بأحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وعثر على جثة "ر ا"،36 سنة، مسجل خطر، ومصاب بـ3 طعنات بمناطق متفرقة من الجسم.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام، كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.