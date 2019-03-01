video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 04:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

اعترافات قاتل شقيقه فى الدرب الأحمر: زوجتى أخبرتنى بأنه تعدى عليها جنسيًا

الجمعة، 01 مارس 2019 03:00 ص
اعترافات قاتل شقيقه فى الدرب الأحمر: زوجتى أخبرتنى بأنه تعدى عليها جنسيًا جثة - أرشيفية
كتب سليم على
إضافة تعليق

كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أن المتهم بقتل شقيقه بمنطقة الدرب الأحمر، أقدم على ارتكاب جريمته بعدما أخبرته زوجته بأن شقيقه تعدى عليها جنسيًا وقام بتصويرها.

 

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بأنه قتل شقيقه بسبب معاكسته لزوجته التى شكت منه عدة مرات، موضحًا أنه ذهب إليه وتشاجرا فسدد له طعنتين نافذتين، أودتا بحياته.

 

وأمرت النيابة، بتشريح جثة المجنى عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وكلفت رجال المباحث بإجراء تحرياتها حول الواقعة.

 

وكشف المعاينة الأولية التى أجرتها النيابة لجثة المجنى عليه، عن وجود طعنتين نافذتين بجسده، أسفرت عن وفاته، وأمرت النيابة بالتحفظ على الجثة، وإرسالها إلى مشرحة زينهم.

 

كان قسم شرطة الدرب الأحمر، تلقى بلاغًا من الأهالى بوجود جثة لشاب بأحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة وعثر على جثة "ر ا"،36 سنة، مسجل خطر، ومصاب بـ3 طعنات بمناطق متفرقة من الجسم.

 

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام، كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل محاكمة عاطل قتل مواطنا بالمرج ل23 أبريل

قيادات الإخوان يهددون المصريين.."البغل" أحمد المغير يريد قتل 90 مصرياً..يحيى كدوانى: تكشف المنهج المنحرف للجماعة الإرهابية ورغبتها فى الانتقام من الشعب..العوضى: تهديداتهم تزيدنا إصرارا للتماسك والحفاظ على بلدنا

عقوبه القتل

عقوبه القتل العمد

القتل

أخبار الحوادث

أخبار مصر




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة