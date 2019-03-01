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استعدادات التعليم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج × 9 معلومات

الجمعة، 01 مارس 2019 07:49 م
استعدادات التعليم لامتحانات أبناؤنا فى الخارج × 9 معلومات امتحانات أبناؤنا فى الخارج
كتب محمود طه حسين
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس

 

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لامتحانات الطلاب المصريين فى الخارج، "اليوم السابع" يقدم فى 9 معلومات أبرز خطوات الوزارة استعدادا للامتحانات.

 

1ـ إعلان أرقام جلوس الطلاب عبر الموقع الرسمى للوزارة.

2ـ 30 مارس انطلاق الامتحانات فى قرابة 96 سفارة وقنصلية.

3ـ وضع أسئلة الامتحانات وطباعتها.

4ـ وضع خطة لتسفيرها بالتنسيق مع بعض الجهات الأخرى.

5ـ اختيار أعضاء بعثة الإشراف على الامتحانات فى بعض الدول.

6ـ انتهاء مرحلة التقدم للامتحانات عبر الموقع الرسمى للوزارة.

7ـ تصحيح كراسات الإجابة فى الإدارة العامة للامتحانات من خلال مقدرى درجات ومصححين.

8ـ إعلان نتيجة الطلاب على موقع الوزارة عقب اعتمادها.

9ـ التنسيق مع كافة الجهات لمراقبة أعمال الامتحانات فى السفارات والقنصليات.

 


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