video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية

الجمعة، 01 مارس 2019 09:18 ص
إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بعد تحسن الأحوال الجوية ميناء شرم الشيخ - أرشيفية
جنوب سيناء – فايزة مرسال
إضافة تعليق

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح، حيث تم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية، مع المتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية والجومائية، حفاظا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وأكدت الهيئة، على انتظام الحركة الملاحية، وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة الست والموانئ التخصصية بالثلاث محافظات السويس، والبحر الأحمر وجنوب سيناء، وإنها تسير بصورة طبيعية .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إعادة فتح موانئ السويس مع استمرار غلق ميناء شرم الشيخ

موانى البحر الاحمر

هيئه الموانى

ميناء شرم الشيخ

جنوب سيناء

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة