video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 11:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة عامل فى مشاجرة على شراء سلع غذائية بالخانكة

الجمعة، 01 مارس 2019 11:06 ص
إصابة عامل فى مشاجرة على شراء سلع غذائية بالخانكة اسعاف -ارشيفية
القليوبية - نيفين طه
إضافة تعليق

أصيب عامل بجرح نافذ بالظهر على يد آخر خلال مشادة كلامية نشبت بينهما للخلاف على شراء السلع من أحد المتاجر بمدينة الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من  العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى السلام بوصول "م.ك" 20 سنة عامل مقيم أبو زعبل البلد، مصاب بجرح نافذ بالظهر من الجهة اليمنى، وتم حجزه للعلاج.

وانتقل العميد شريف إلهامى مأمور مركز الخانكة، والمقدم حازم سعد رئيس مباحث المركز، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "م.م" 25 سنة عامل، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما على أسبقية شراء بعض السلع من أحد المتاجر تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته المشار إليها وفر هارباً .

وعقب تقنين الإجراءات وإخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4663 جنح مركز الخانكة لسنة 2019، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 10 أشخاص فى حادث على طريق بنى عبيد دكرنس بالدقهلية

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

اليوم.. انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة "100 مليون صحة" بـ 7 محافظات

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

ردا على "أبو صفارة".. شاهد "السوشيال ميديا" ترد على معتز مطر بفيديوهات ساخرة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

"الزراعة" تبدأ توزيع 2.6 مليون بطاقة معتمدة لـ"كارت الفلاح".. تسليم الكارت الممغنط بفروع البنك الزراعى قريبا.. وتطبيقه على ثلاث مرحل.. يهدف لوضع قواعد بيانات كاملة ووصول الدعم لمستحقيه وتحديد المساحات المزروعة

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

تفاصيل تحقيقات 7 ساعات مع المتهمين فى حادث محطة مصر.. النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.. وتوجه لهم تهم القتل الخطأ وإتلاف الممتلكات العامة.. المتهم الرئيسى: تركت الجرار يعمل على وضع التحرك

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

شوبير لـ"شوقى غريب": هل إنضمام نجلى للمنتخب الأوليمبى مجاملة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة