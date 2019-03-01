إصابة عامل فى مشاجرة على شراء سلع غذائية بالخانكة

القليوبية - نيفين طه

أصيب عامل بجرح نافذ بالظهر على يد آخر خلال مشادة كلامية نشبت بينهما للخلاف على شراء السلع من أحد المتاجر بمدينة الخانكة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائى، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى السلام بوصول "م.ك" 20 سنة عامل مقيم أبو زعبل البلد، مصاب بجرح نافذ بالظهر من الجهة اليمنى، وتم حجزه للعلاج.

وانتقل العميد شريف إلهامى مأمور مركز الخانكة، والمقدم حازم سعد رئيس مباحث المركز، وبالفحص وسؤال المصاب اتهم "م.م" 25 سنة عامل، وذلك لحدوث مشادة كلامية بينهما على أسبقية شراء بعض السلع من أحد المتاجر تطورت لمشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" محدثا إصابته المشار إليها وفر هارباً .

وعقب تقنين الإجراءات وإخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة وتم التحفظ عليه، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4663 جنح مركز الخانكة لسنة 2019، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.