video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 مارس 2019 01:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

أندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية

الجمعة، 01 مارس 2019 01:00 ص
أندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية
شمال سيناء ـ محمد حسين
إضافة تعليق

نجحت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى تحويل أندية المرأة بشمال سيناء، لمواقع إنتاج  لعضوات النادى من مشغولات يدوية منوعة يقمن بتصنيعها فى المنازل .

وأوضحت "ريهام حمدى عبدالسلام" ، مشرفة نوادى المرأة بالعريش، أن عددها 13 نادى موزعة فى المراكز والوحدات الصحية بمختلف أنحاء مدينة العريش، وتضم عضوات من المجتمع من سيدات تتراوح اعدادهن ما بين 10 إلى 20 سيدة فى كل نادى.

اندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية (10)

أضافت، أن اهم ما يميز عمل الأندية وحقق نجاح وتميز بشمال سيناء، هو مساعدة عضوات النادى فى انتاج مشغولات وأطعمة منوعة وتسويقها، وهى أعمال تتم فى المنازل والهدف منها مساعدة السيدات وإيجاد فرص زيادة دخل غير تقليدية.

 

وأشارت مشرفة نوادى المرأة بشمال سيناء، إلى أن هذا الجانب أحد جوانب خدمة أندية المرأة بالصحة، والخاص  بندوات التثقيف الصحى، وفصول محو الأمية، وكل مايهم المرأة فى مجال الصحة واحتياجاتها الأسرية صحيا.

اندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية (3)

وتابعت أن أهم منتجات السيدات عضوات النادى التى يقمن بتصنيعها فى  بيوتهن ويتميزن بها، هى الملابس السيناوية التقليدية القديمة المطرزة بالخيط والإبرة، والتى تلقى اهتمام كبير واقبال عليها فى المعارض، فضلا عن مشغولات اخرى كأدوات زينة وديكور، ومعلقات، وملابس منوعة يتم حياكتها للأطفال، وصناعة العاب غير تقليدية للصغار، واشغال الكورشية.

كما تقوم السيدات بصناعة منتجات غذائية منزلية، ومنها مخبوزات، ومعجنات وحلويات، ومخللات والمربات.

اندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية (2)

وقالت أن كل هذه المنتجات تتاح لمن تقوم بإنتاجها فرصة بيعها للجمهور فى معارض الأندية، فضلا عن اتاحة الفرصة لها للمشاركة عن طريق مديرية الصحة فى المعارض الخاصة بالمنتجات داخل المحافظة وخارجها بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية التى تنظم  هذه المعارض.

وأشارت إلى أن سعر المنتج يتم بيعه بعد حساب سعر تكلفته مع تحديد هامش ربح بسيط تقرره كل سيدة لمنتجها.

اندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية (1)

وقالت أن الأندية مفتوحة لكافة السيدات ليقمن عن طريقها بالاستفادة من خدمات التثقيف الصحى، وعرض الإنتاج لهن وكذلك لمن يرغب من الجمهور فى شراء هذه المنتجات من معارض الأندية الدائمة فى مقراتها المنتشرة فى مناطق مدينة العريش  بوسط المدينة، و حى عاطف السادات ، و حى الريسة، وحى المساعيد، وحى العبور، و شارع اسيوط .

اندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية (4)
 

 

اندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية (5)
 

 

اندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية (6)
 

 

اندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية (7)
 

 

اندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية (8)
 

 

اندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية (9)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء ينظم معرضا لصغار المنتجين مارس المقبل

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شمال سيناء

العريش




لا تفوتك
التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

التعليم تعلن السبت تفاصيل اختبارات المعلمين المقبولين بمسابقة العقود المؤقتة

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

رئيس هيئة السكة الحديد للنواب: "المنظومة بقالها 40 عاما فى مصيبة"

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

اعرف ليدى جاجا قالت إيه عن رومانسيتها الأوفر مع برادلى كوبر؟ .. فيديو وصور

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

"فيديو" 4 سعداء و 4 تعساء فى الأهلى خلال فبراير.. اقرأ التفاصيل

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

بالإنفوجراف.. تعرف على أبرز مميزات تشغيل السيارات بالغاز الطبيعى

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

خلال أيام..الانتهاء من الهيكل الخرسانى لأكبر برلمان بالشرق الأوسط بالعاصمة الإدارية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة