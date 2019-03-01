أندية الصحة بشمال سيناء مواقع إنتاج وعرض لمنتجات السيدات المنزلية

شمال سيناء ـ محمد حسين

نجحت مديرية الصحة بشمال سيناء، فى تحويل أندية المرأة بشمال سيناء، لمواقع إنتاج لعضوات النادى من مشغولات يدوية منوعة يقمن بتصنيعها فى المنازل .

وأوضحت "ريهام حمدى عبدالسلام" ، مشرفة نوادى المرأة بالعريش، أن عددها 13 نادى موزعة فى المراكز والوحدات الصحية بمختلف أنحاء مدينة العريش، وتضم عضوات من المجتمع من سيدات تتراوح اعدادهن ما بين 10 إلى 20 سيدة فى كل نادى.

أضافت، أن اهم ما يميز عمل الأندية وحقق نجاح وتميز بشمال سيناء، هو مساعدة عضوات النادى فى انتاج مشغولات وأطعمة منوعة وتسويقها، وهى أعمال تتم فى المنازل والهدف منها مساعدة السيدات وإيجاد فرص زيادة دخل غير تقليدية.

وأشارت مشرفة نوادى المرأة بشمال سيناء، إلى أن هذا الجانب أحد جوانب خدمة أندية المرأة بالصحة، والخاص بندوات التثقيف الصحى، وفصول محو الأمية، وكل مايهم المرأة فى مجال الصحة واحتياجاتها الأسرية صحيا.

وتابعت أن أهم منتجات السيدات عضوات النادى التى يقمن بتصنيعها فى بيوتهن ويتميزن بها، هى الملابس السيناوية التقليدية القديمة المطرزة بالخيط والإبرة، والتى تلقى اهتمام كبير واقبال عليها فى المعارض، فضلا عن مشغولات اخرى كأدوات زينة وديكور، ومعلقات، وملابس منوعة يتم حياكتها للأطفال، وصناعة العاب غير تقليدية للصغار، واشغال الكورشية.

كما تقوم السيدات بصناعة منتجات غذائية منزلية، ومنها مخبوزات، ومعجنات وحلويات، ومخللات والمربات.

وقالت أن كل هذه المنتجات تتاح لمن تقوم بإنتاجها فرصة بيعها للجمهور فى معارض الأندية، فضلا عن اتاحة الفرصة لها للمشاركة عن طريق مديرية الصحة فى المعارض الخاصة بالمنتجات داخل المحافظة وخارجها بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية التى تنظم هذه المعارض.

وأشارت إلى أن سعر المنتج يتم بيعه بعد حساب سعر تكلفته مع تحديد هامش ربح بسيط تقرره كل سيدة لمنتجها.

وقالت أن الأندية مفتوحة لكافة السيدات ليقمن عن طريقها بالاستفادة من خدمات التثقيف الصحى، وعرض الإنتاج لهن وكذلك لمن يرغب من الجمهور فى شراء هذه المنتجات من معارض الأندية الدائمة فى مقراتها المنتشرة فى مناطق مدينة العريش بوسط المدينة، و حى عاطف السادات ، و حى الريسة، وحى المساعيد، وحى العبور، و شارع اسيوط .