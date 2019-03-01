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أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام

الجمعة، 01 مارس 2019 01:34 م
أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 643 جنيها للجرام الذهب - أرشيفية
كتب – إسلام سعيد
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افتتح سوق الذهب تعاملاته اليوم الجمعة 1 مارس 2019 علي تراجع ملحوظ بأسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات حيث سجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً ورواجاً فى مصر 643 جنيها للجرام.
 
انخفاض أسعار الذهب اليوم فى مصر جاء نتيجة تراجع أوقية الذهب بنسبة 0.33 % لتنزل الأوقية من 1322 دولار إلى 1309 دولار، وهو أكبر انخفاض للذهب منذ أن كسرت الأوقية نقطة المقاومة عند 1300 دولار.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

 

عيار 18 : 551 جنيها
 
عيار 21 : 643 جنيها
 
عيار 24 : 734 جنيه
 
الجنيه الذهب: 5144 جنيه
 
السعر العالمى: 1309 دولار
 
سعر الذهب اليوم فى مصر ضمن الخدمات الرئيسية المقدمة من "اليوم السابع" وتكون مصحوبة بتحليل أداء سوق الصاغة وحركة مبيعات الأعيرة المختلفة.
 
سعر الذهب فى مصر قد يشهد بعض التفاوت من محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى أخر لكن بقيم تتراوح ما بين جنيه إلى جنيهين فقط فى الجرام، لكن مصنعية الذهب تشهد اختلافات كبيرة من شركة إلى أخرى ومن تاجر تجزئة إلى آخر.
 

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