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5 دول كبرى تستحوذ على 27.6% من صادرات مصر.. تعرف عليها

السبت، 09 فبراير 2019 11:00 م
5 دول كبرى تستحوذ على 27.6% من صادرات مصر.. تعرف عليها صادرات مصر - ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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بإجمالى تجاوزت قيمته 7.3 مليار دولار، استحوذت 5 دول كبرى على نحو ثلث صادرات مصر، حيث شكلت الصادرات المصرية لتلك الدول حوالى 27.6% من إجمالى صادراتها خلال الفترة من يناير – نوفمبر 2018.

وبحسب أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر، الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء للفترة من يناير – نوفمبر 2018، بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية 26.5 مليار دولار، فيما تمثلت أكبر 5 دول مستوردة من مصر فى "أمريكا، أسبانيا، الصين، إيطاليا، تركيا".

ووفقاً للنشرة الإحصائية، بلغت قيمة الصادرات المصرية لإيطاليا نحو 1.9 مليار دولار بنسبة 7.2% من جملة الصادرات المصرية خلال الـ11 شهرا الأولى من العام الماضى، وتعد إيطاليا أكثر الدول استيراداً من مصر خلال الفترة المشار إليها من عام 2018، مقارنة بباقى دول العالم خاصة الدول الأربعة المذكورة عالياً.

بينما استحوذت أمريكا على 5.8% من صادرات مصر بقيمة 1.5 مليار دولار فيما بلغت قيمة صادرات مصر لتركيا 1.7 ميار دولار، وشكلت نسبة الصادرات المصرية لـ"إسطنبول" 6.8% من جملة صادراتها خلال الفترة المذكورة من العام الماضى.

وجاءت قيمة الصادرات المصرية لإسبانيا، بالغة نحو 1.1 مليار دولار بنسبة 4.1% من جملة الصادرات المصرية، بينما استحوذت الصين على 3.6% من إجمالى صادرات مصر بقيمة 965.6 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018.


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الصادرات المصرية

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